Суд арестовал четверых обвиняемых в похищении мужчины в Москве

Московский суд арестовал четверых обвиняемых в похищении человека на севере столицы и вымогательстве 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

«С учетом позиции Тимирязевской межрайонной прокуратуры организатор и трое непосредственных исполнителей похищения мужчины и вымогательства у него денежных средств заключены под стражу», — отмечено в сообщении.

В ходе расследования установлено, что 29 июля на улице Ангарской фигуранты дела, угрожая физическим насилием и используя психологическое давление, принудительно посадили потерпевшего в автомобиль и вывезли его в Московскую область.

По дороге нападавшие требовали 300 тысяч рублей за его освобождение. На помощь похищенному пришли сотрудники ГАИ. Они освободили мужчину и задержали преступников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что житель Челябинской области забил свою соседку молотком за отказ дать деньги в долг. Областной суд вынес мужчине приговор в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.