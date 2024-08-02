Суд арестовал четверых обвиняемых в похищении мужчины в Москве

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 14 0

Фигуранты дела требовали выкуп в размере 300 тысяч рублей.

Суд арестовал четверых обвиняемых в похищении мужчины в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Московский суд арестовал четверых обвиняемых в похищении человека на севере столицы и вымогательстве 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

«С учетом позиции Тимирязевской межрайонной прокуратуры организатор и трое непосредственных исполнителей похищения мужчины и вымогательства у него денежных средств заключены под стражу», — отмечено в сообщении.

В ходе расследования установлено, что 29 июля на улице Ангарской фигуранты дела, угрожая физическим насилием и используя психологическое давление, принудительно посадили потерпевшего в автомобиль и вывезли его в Московскую область.

По дороге нападавшие требовали 300 тысяч рублей за его освобождение. На помощь похищенному пришли сотрудники ГАИ. Они освободили мужчину и задержали преступников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что житель Челябинской области забил свою соседку молотком за отказ дать деньги в долг. Областной суд вынес мужчине приговор в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

+15° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
85.78
-0.33 92.85
-0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака
2:47
В Совфеде напомнили, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
2:34
Суд арестовал четверых обвиняемых в похищении мужчины в Москве
2:14
Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем ВДВ
1:54
Подкорректировал лицо? Прилучного заподозрили в пластике
1:35
Кругом обман: в России участились случаи подмены товаров на маркетплейсах

Сейчас читают

Что изменится в жизни россиян с 1 августа
101 год со дня рождения «тети Вали»: легендарную телеведущую любили миллионы, а она всеми забытая умерла в поселке Ульяновской области
Жители Москвы и Петербурга пожаловались на сбой в работе YouTube
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака