Самолет с освобожденными американцами в рамках обмена заключенными сел в США

Самолет с ранее осужденными в России американцами, но освобожденными в рамках обмена заключенными, приземлился на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд.

Троих американцев — журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, бывшего морского пехотинца США Пола Уилана и журналистку Алсу Курмашеву — лично встретили глава Штатов Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.

Она поблагодарила американского лидера, который «понимает и доказывает важность сотрудничества с союзниками». Кроме того, вице-президент подчеркнула, что подобный обмен доказывает необходимость соблюдения дипломатии.

Байден же отметил, что происходящее не является финальной точкой, и «предстоит еще много работы». По словам главы государства, он обязан вернуть всех граждан США, находящихся за рубежом.

Кроме того, на авиабазе также присутствовал Джейк Салливан, советник по национальной безопасности.

Обмен заключенными между Россией, Белоруссией, Германией, США, Словенией и рядом стран прошел накануне в аэропорте Анкары. Восемь граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, уже вернулись на родину. Среди них офицер Вадим Красиков, Вадим Конощенок, Артем Дульцев, Анна Дульцева, Михаил Микушин, Павел Рубцов, Роман Селезнева и Владислав Клюшин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семь стран выдали друг другу заключенных.