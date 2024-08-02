Луна в гармоничном аспекте с Сатурном: как лучше провести 2 августа

Сегодня, 2 августа, Луна находится в гармоничном аспекте с Сатурном. С утра получится продуктивно поработать, а к вечеру каждого будет ждать долгожданный отдых. Стоит лишь немного потрудиться и закрыть все «хвосты», которые остались с четверга. О том, как лучше провести эту пятницу, рассказала астролог Василиса Володина в своем Telegram-канале.

С самого раннего утра до 17:00 по московскому времени Луна будет находиться в гармонии с Сатурном — подобный союз благоприятно скажется на общении с государственными структурами. Удача будет сопутствовать в получении самых различных разрешений.

Уже с вечера и до конца всего дня Луна перейдет в новое положение и окажется в свободном уходе. Получится «выдохнуть» и оставить все заботы и проблемы позади — самое время наслаждаться выходными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал гороскоп для всех знаков зодиака на 2 августа. Что сегодня ожидать от звезд?