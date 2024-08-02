«Смотрите на качество, не на количество»: политолог о неравнозначном обмене заключенными
Политолог Солонников: Россия в обмене заключенными сделала акцент на качество
Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru
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Из тюремного заключения на Западе в Россию вернулись несколько профессиональных сотрудников спецслужб.
Состоявшийся масштабный обмен заключенными между РФ и Западом выступает маркером того, что для стран НАТО нет ценных для них людей, которых они хотят вернуть на родину. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.
«Произошел неравнозначный обмен. Почему? Потому что нужно смотреть на не только на количество, но и качество», — подчеркнул политолог.
Солонников указал, что из России отправили далеко не только граждан зарубежных стран, которые нарушили законы нашей страны. Были отданы и те люди, которые не находятся в юрисдикции Запада — граждан России, пояснил политолог.
«Эти граждане явно вели на территории нашей страны политику и преступную деятельность в пользу других государств», — указал эксперт.
Политолог отметил, что сейчас Россия получила сотрудников спецслужб, у которых были значительные успехи в профессиональной деятельности. По мнению Солонникова, качество людей, освобожденных из заключения в странах Запада — гораздо выше, чем тех, которых отдает Россия.
«С одной стороны, больше мы отдаем, меньше получаем в количественном эквиваленте, а в качественном эквиваленте — все наоборот. Мы возвращаем на Родину во многом наших героев», — добавил политолог.
Солонников дополнил, что возвращенные сотрудники спецслужб получат не только заслуженную награду, но и также станут участвовать как в политической, так и в общественной жизни России.
«Запад получает тех людей, которые граждане России, работали на них. И им нужно было, чтобы они работали на Запад здесь у нас», — указал политолог.
Эксперт предположил, что теперь из них на Западе будут создавать «пятую колонну», но эффективность ее будет минимальна.
Обмен заключенными между Россией, Белоруссией, Германией, США, Словенией и рядом стран прошел накануне в аэропорте Анкары. Восемь граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, уже вернулись на родину. Среди них офицер Вадим Красиков, Вадим Конощенок, Артем Дульцев, Анна Дульцева, Михаил Микушин, Павел Рубцов, Роман Селезнева и Владислав Клюшин.
Ранее 5-tv.ru писал, что сказал президент России Владимир Путин вернувшимся на Родину россиянам.
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