В Пермском крае поезд столкнулся с грузовиком

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 37 0

Автомобиль оказался зажат под электровозом.

В Пермском крае поезд столкнулся с грузовиком

Фото: Telegram / СвЖД новости / svzd_news

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сегодня, 2 августа, в Пермском крае на перегоне Европейская — Усть-Тискос поезд столкнулся с грузовиком. Об этом сообщила Свердловская ЖД в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в семь утра. Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути вне переезда прямо перед поездом.

Машинист применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось.

«По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Пассажиры и локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались», — говорится в сообщении.

Несмотря на аварию, схода вагонов поезда с рельсов не произошло. У поезда повредились внешние элементы, а грузовик оказался зажат под локомотивом.

Пока движение на участке приостановлено. Водителей призывают проявлять бдительность и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что поисково-спасательные работы на месте железнодорожной аварии в Волгоградской области завершены. Спасатели вынесли багаж пассажиров сошедшего с рельсов поезда и доставили его до станции Котельниково. Там все вещи будут переданы владельцам.

В Пермском крае поезд столкнулся с грузовиком

1/4

Telegram / СвЖД новости / svzd_news

2/4

Telegram / СвЖД новости / svzd_news

3/4

Telegram / СвЖД новости / svzd_news

4/4

Telegram / СвЖД новости / svzd_news

+20° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.78
-0.33 92.85
-0.66
Луна в гармоничном аспекте с Сатурном: как лучше провести 2 августа

Последние новости

12:07
Совфед России одобрил законопроект о режиме высылки нелегальных мигрантов
11:58
Бутовских коз пытаются выселить: на москвича подали в суд за содержание скота
11:49
«Посходили с ума»: Вучич о бое женщины с провалившей гендерный тест боксершей на ОИ
11:38
Детенышей красно-книжных нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации
11:37
Пощипывание и першение: как отличить настоящий мед от фальсификата
11:25
«Как ваши дела?» — Глюк’oZа вышла на связь после скандального концерта

Сейчас читают

Что изменится в жизни россиян с 1 августа
101 год со дня рождения «тети Вали»: легендарную телеведущую любили миллионы, а она всеми забытая умерла в поселке Ульяновской области
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
День Ильи-пророка 2 августа: как святой стал покровителем ВДВ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака