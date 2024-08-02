В Пермском крае поезд столкнулся с грузовиком

Сегодня, 2 августа, в Пермском крае на перегоне Европейская — Усть-Тискос поезд столкнулся с грузовиком. Об этом сообщила Свердловская ЖД в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в семь утра. Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути вне переезда прямо перед поездом.

Машинист применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось.

«По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Пассажиры и локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались», — говорится в сообщении.

Несмотря на аварию, схода вагонов поезда с рельсов не произошло. У поезда повредились внешние элементы, а грузовик оказался зажат под локомотивом.

Пока движение на участке приостановлено. Водителей призывают проявлять бдительность и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что поисково-спасательные работы на месте железнодорожной аварии в Волгоградской области завершены. Спасатели вынесли багаж пассажиров сошедшего с рельсов поезда и доставили его до станции Котельниково. Там все вещи будут переданы владельцам.