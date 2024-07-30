Завершены поисково-спасательные работы на месте схода поезда под Волгоградом
После столкновения состава с КАМАЗом девять вагонов с пассажирами сошли с рельсов, пострадали 52 человека.
Фото: © РИА Новости / РИА Новости
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Поисково-спасательные работы на месте железнодорожной аварии в Волгоградской области завершены. Об этом сообщили представители регионального отделения МЧС. В операции приняли участие 324 специалиста и 109 единиц техники. Отмечается, что спасатели вынесли багаж пассажиров сошедшего с рельсов поезда и доставили его до станции Котельниково. Там все вещи будут переданы владельцам, и они смогут продолжить путь.
Авария произошла 29 июля из-за выезда грузовика КАМАЗ на железнодорожный переезд. После столкновения девять вагонов пассажирского поезда Казань — Адлер сошли с рельсов. Семь из них опрокинулись на бок, один переломило пополам. Люди оказались в ловушке и в ней оставались до прибытия спасателей. В поезде в тот момент находились около 800 человек.
Инцидент произошел в 12:35 по московскому времени на 185-м километре перегона Гремячая — Котельниково. Поезд, врезавшийся в грузовик, двигался со скоростью 65 километров в час. Представители РЖД заявили, что машинист сделал все возможное, чтобы избежать столкновения. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».
По последним данным МЧС, пострадали 52 пассажира, 21 — в больнице, людям оказывается необходимая медицинская помощь, среди них десять детей. Машинист поезда и еще двое человек находятся в тяжелом состоянии. Сотрудник РЖД будет проходить лечение в ведомственном учреждении, пассажиры госпитализированы в 25-ю больницу Волгограда. На месте ДТП разбираются завалы, затем последует ремонт путей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о водителе КАМАЗа, ставшего виновником происшествия.
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