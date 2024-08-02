Бутовских коз пытаются выселить: на москвича подали в суд за содержание скота

На жителя московского Бутово подали иск в суд за содержание и выгул коз
Фото: www.globallookpress.com / Lydie Gigerichova
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В прошлом году животные едва не разнесли детский логопедический центр.
На жителя московского района Бутово подали иск в суд за то, что он содержит коз и выгуливает их на улицах города. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
«Комитет ветеринарии города Москвы просит Зюзинский районный суд города Москвы запретить жителю района Бутово содержать мелкий рогатый скот с нарушением требований ветеринарного законодательства», — указано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что жители столичного района Бутово жалуются на рогатый скот, который пасется неподалеку от станции метро Скобелевская без контроля хозяина. В результате окружающая среда остается загрязненной естественными отходами животных.
Также в ведомстве отметили, что пасущиеся в центре мегаполиса козы могут спровоцировать распространение инфекций, которые опасны как для человека, так и для других животных.
«Истец просит суд разрешить возникший спор с ответчиком, игнорирующим уведомления и предостережения „Мосветобьединения“ и Управления Россельхознадзора», — заключили в пресс-службе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в августе 2023 года эти самые козы ворвались в детский логопедический центр в Бутово. Сотрудникам удалось вовремя запереть дверь в предбанник, чтобы животные не проникли дальше и не навредили детям.
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