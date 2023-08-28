Спасались как могли: возбужденные козы блокировали работу детского центра в Москве
Возбужденные козы блокировали работу детского центра в Москве
Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
В Москве в детский логопедический центр ворвались возбужденные козы и начали спариваться. Как стало известно 5-tv.ru, ситуация произошла в одном из учреждений Бутово. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
Реакция сотрудников центра на незваных гостей была разной: кто-то в испуге убежал, кто-то стал смеяться над ситуацией. Работники прикрыли дверь в предбанник, чтобы животные не смогли попасть дальше.
Кто хозяин коз, устроивших непотребство, неизвестно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пауки-гиганты захватили и держат в страхе Подмосковье.
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