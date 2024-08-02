«Набивает авторитет»: причастен ли Байден к обмену заключенными с Россией

В это время Белоруссия, по словам Лукашенко, поучаствовала в организации обмена и «помогла, чем могла».

Американский лидер Джо Байден не имел никакого отношения к организации обмена заключенными между Россией и странами Запада. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе общения с жителями агрогородка Прудок Мозырского района, его цитирует «Белта».

«Правда, на этом кто-то типа президента США авторитет свой набивает, хоть он к этому не имел никакого отношения», — заявил президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, к обмену не имели отношения даже дипломаты, организацией занимались спецслужбы. В процессе почувствовала Белоруссия и «помогла, чем могла».

Лукашенко подчеркнул, что обмен должен был быть проведен тихо, без большой огласки, однако «Запад начал орать на весь мир».

В четверг, 1 августа, в аэропорту Анкары произошел самый масштабный за последнее время обмен заключенными между Россией и рядом стран Запада.

Спустя недолго время после завершения процедуры обмена Белый дом опубликовал сообщение Байдена, в котором тот заявил, что при обмене удалось вернуть в США трех американцев и одного обладателя грин-карты. Он также отметил, что якобы именно Штатам удалось вернуть на Родину семерых немцев и освободить еще семерых россиян.

Ранее 5-tv.ru публиковал список лиц, которые были получены Россией и переданы Западу.