Никаких больше микроквартир: в Москве определили минимальную площадь жилья

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 35 0

Собянин запретил строить в Москве однушки площадью менее 28 квадратных метров

Никаких больше микроквартир: в Москве определили минимальную площадь жилья

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Какими теперь должны быть однушки и двушки?

В Москве запретили строить квартиры площадью менее 28 квадратных метром. Постановление об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Площадь квартир (без учета площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров) должна составлять не менее чем 28 квадратных метров для однокомнатных квартир, включая квартиры, в которых жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни, и не менее чем 44 квадратных метра для двухкомнатных квартир», — говорится в постановлении Собянина.

Уточняется, что документ вступил в законную силу с 1 августа 2024 года.

Еще в мае 2024 года Москомэкспертиза разослала застройщикам письма с предупреждением о том, что проекты, в которых площадь однокомнатной квартиры или студии составляет менее 28 квадратных метров, приниматься не будут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин подвел итоги программы реновации за семь лет. По его словам, за это время новым жильем обзавелись более 147 тысяч жителей столицы.

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