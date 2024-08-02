Ложка за ложкой: как Стас Михайлов проводит наступившие выходные

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 23 0

Стас Михайлов похвастался кулинарными способностями супруги

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; Instagram* / inamikhaylova; 5-tv.ru

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Певец уже успел попробовать необычное блюдо, которое приготовила ему жена.

Народный артист РФ Стас Михайлов попробовал уху, которую ему приготовила жена. Супруга певца опубликовала на своей странице в соцсети реакцию звезды на суп.

«Ой, какая красота», — заявил певец при взгляде на уху.

Инна Михайлова пояснила, что после завершения рабочей недели она решила приготовить рыбный суп под названием «Хитрая уха». Он готовится на курином бульоне с добавлением лука, различных специй и пряностей. Финальный штрих для необычного блюда — «ломти рыбы», добавила 51-летняя супруга артиста. 

Жена знаменитого певца также показала, как опускает в большую кастрюлю морскую цикаду, которая водится именно в теплых морях.

Стоит упомянуть, что в прошлом месяце супруга артиста шокировала публику, но не навыками приготовления блюд, а внешним видом. Во время отдыха она опубликовала фото в купальнике, где поклонники сошлись во мнении, что и после 50 лет можно поддерживать стройное и подтянутое тело.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, почему знаменитый певец Стас Михайлов сократил количество гастролей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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