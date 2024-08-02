В доме подозреваемого в подготовке убийства сенатора Савельева проходит обыск

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 138 0

У забора коттеджа находятся автомобили следователей.

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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В доме сенатора Дмитрия Савельева, которого подозревают в подготовке заказного убийства, проходят обыски. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

На видеозаписи с места событий видно, что вокруг дома сенатора припаркованы машины правоохранителей, а рядом с ними дежурит мужчина в камуфляжной форме.

По информации источника, в доме Савельева, который располагается в Одинцовском городском округе, также находятся его жена и сын. Вскоре Савельев будет доставлен на допрос.

Сенатора задержали 2 августа прямо во время заседания Совфеда. В зал вошел генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, после чего тот попытался сбежать, однако все выходы успели заблокировать сотрудники прокуратуры.

Следственный комитет возбудил против Савельева уголовное дело по статье о приготовлении к убийству. Предположительно, он намеревался избавиться от своего бизнес-партнера Сергея Ионова. Он предоставил ему финансовые средства на развитие компании ООО «Оптмониторинг», однако тот обнаружил недостачу в 1,6 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неудавшаяся жертва Савельва уже находилась в СИЗО, когда он планировал убийство.

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