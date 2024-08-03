«Одышка и мокрота с кровью»: врач назвал симптомы при отрыве тромба

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 42 0

Флеболог Смирнова: одышка и кровохаркание могут указывать на отрыв тромба

«Одышка и мокрота с кровью»: врач назвал симптомы при отрыве тромба

Фото: 5-tv.ru

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При первых же признаках следует незамедлительно обращаться к врачу.

Внезапная одышка, боль в грудной клетке и мокрота с кровью могут свидетельствовать об оторвавшемся тромбе. Об этом врач-флеболог Елена Смирнова рассказала РИА Новости.

По словам специалиста, тромбы могут формироваться как в поверхностных венах (обычно в расширенных), так и в глубоких венозных. Симптомы при этом разные.

Так, при тромбозе поверхностных вен ощущается боль по ходу тромбированных вен, кожа над ними краснеет, возникает отечность.

Тромбоз глубоких вен характеризуется распирающими болями в голени, болью при движении, повышением температуры, отеком голени или всей ноги.

При возникновении подобных симптомов необходимо срочно обратиться к врачу и выяснить характер тромба. Самым опасным считается так называемый флотирующий тромб — не прикрепленный к стенке сосуда. Он может оторваться и попасть в легочную артерию.

Около 80 тысяч россиян ежегодно умирают от тромбоза вен нижних конечностей. По данным Сеченовского университета, пять лет назад тромбоз выявляли у 300 человек на 100 тысяч, сегодня этот показатель значительно вырос. После 60 лет 200 из 100 тысяч попадают в группу потенциальных пациентов флеболога.

Чтобы избежать опасных последствий недуга, необходимо опередить его. Любому человеку необходимо регулярно проходить обследования, в том числе ультразвуковую диагностику и рентген. Это поможет на явной стадии заметить болезнь и приступить к корректному лечению.

Ранее 5-tv.ru рассказал о трех основных симптомах инсульта, названных главным неврологом Минздрава Николаем Шамаловым.

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«Одышка и мокрота с кровью»: врач назвал симптомы при отрыве тромба

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