Пытался затоптать копытами и забодать: полицейские спасли пастуха от разъяренного быка

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 34 0

В Нижегородской области полицейские спасли пастуха от разъяренного быка

Пытался затоптать копытами и забодать: полицейские спасли пастуха от разъяренного быка

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

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Животное не напугали даже выстрелы.

В рабочем поселке Воскресенское в Новгородской области полицейские спасли мужчину, на которого набросился разъяренный бык. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

По информации ведомства, животное набросилось на пастуха на берегу реки Ветлуги, в полицию о случившемся сообщил очевидец.

«Участковый уполномоченный полиции Андрей Кирюшов и оперуполномоченный Павел Софронов прибыли на берег реки буквально через пять минут. Стражи порядка увидели, что животное пытается затоптать копытами и забодать пастуха, который, в свою очередь, держит его за ноздри, отводя от себя голову быка», — рассказали в пресс-службе.

Сперва правоохранители пытались отогнать животное палками и предупредительными выстрелами, однако это не сработало. Тогда полицейские приняли решение стрелять в быка на поражение.

У пастуха диагностировали множественные ссадины и ушибы, первую помощь ему оказали прямо на месте происшествия.

Отойдя от шока, спасенный мужчина выразил благодарность сотрудника полиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина на электровелосипеде сбил девочку на самокате в Москве.

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Пытался затоптать копытами и забодать: полицейские спасли пастуха от разъяренного быка

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