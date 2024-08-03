«Семейные отношения»: Ирина Болгар доказала, что родила детей от Дурова

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Ирина Болгар опубликовала семейное фото с Павлом Дуровым

«Семейные отношения»: Ирина Болгар доказала, что родила детей от Дурова

Фото: Instagram* / missbolgar

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Женщина развеяла сомнения пользователей Сети в ее связи с основателем Telegram, предъявив совместный снимок.

Подруга создателя Telegram и ВКонтакте Павла Дурова Ирина Болгар предъявила доказательства того, что родила от предпринимателя троих детей. На своей странице в соцсети она разместила семейный снимок со дня рождения одного из наследников.

В кадре Болгар стоит рядом с Дуровым и тремя детьми, одного из которых — самого маленького — бизнесмен держит на руках. Фото действительно похоже на типичный снимок семейного торжества.

На днях женщина публично заявила, что родила от основателя Telegram троих детей — сыновей Даниэля и Давида, и дочку Лею. Признаться в этом Болгар, по ее словам, решила по просьбам детей, которым обидно, что о них в интернете нет ни слова.

«Я мать троих детей Павла Дурова, это верно. Мы живем в Швейцарии. Наш брак с Павлом не был зарегистрирован официально, являясь „гражданским“ браком по сути, но дети признаны официально и носят фамилию отца», — сказала Болгар в интервью KP.RU.

По словам женщины, она познакомилась с Дуровым в Петербурге. Когда именно, рассказывать не стала. Показать совместные фото с предпринимателем она также отказалась, сославшись на то, что без согласия Дурова не имеет права на это. Умолчала Болгар и о том, встречается ли с отцом своих детей сейчас.

Сам Дуров не торопится комментировать отношения с Болгар. После ее громкого заявления он лишь сообщил СМИ, что 15 лет назад сдал свой биологический материал в одну из московских клиник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что основатель Telegram Павел Дуров, по его словам, может быть отцом 100 детей в 12 странах мира.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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