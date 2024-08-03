Собянин рассказал о работающих в Москве летних кинотеатрах

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 25 0

В каких парках можно посмотреть фильм под открытым небом?

Собянин рассказал о работающих в Москве летних кинотеатрах

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В этом сезоне в московских парках действуют десять летних кинотеатров, где жители и гости столицы смогут посмотреть любимые фильмы под открытым небом. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Сергей Собянин.

Он напомнил, что один из первых в Москве уличных кинотеатров открылся в Саду им. Баумана еще в 1920-х годах. Сейчас посмотреть фильмы там можно рядом с исторической сценой «Ракушка».

«Уже больше 10 лет кино показывают на главной сцене Таганского парка. В парке Олимпийской деревни фильмы идут даже днем, а в Бабушкинском парке после сеанса проходят обсуждения увиденных лент», — написал Собянин.

Кроме того, летние кинотеатры работают в парках «Фили», «Ангарские пруды», «Сокольники», Измайловском и Перовском. Новую площадку недавно открыли в зоне отдыха «Покровский берег», сообщил мэр, отметив, что с начала сезона число посетителей летних кинотеатров уже превысило 20 тыс. человек.

 

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