Врачи в США отказались лечить сына Джигарханяна, получившего пулю в голову

В Лас-Вегасе на Степана напали три незнакомца.

Американские врачи отказались бесплатно лечить сына покойного актера Армена Джигарханяна Степана, получившего пулю в голову. После нападения мужчина был доставлен в госпиталь, где получил первую медицинскую помощь, но остаться там он не смог. Пребывание под присмотром докторов оказалось ему не по карману. Сейчас наследник артиста восстанавливается дома.

«Я отказался там ночевать, потому что это стоило больших денег — 36 тысяч долларов. Поэтому меня привезли домой. Ранение, конечно, серьезное. Но, в целом, чувствую себя неплохо», — рассказал Джигарханян журналистам «МК».

О произошедшем Степан рассказал в личном блоге. На фото, которые он размещал, нетрудно было заметить ранения, полученные в стычке. Позже он поделился с прессой деталями инцидента: в дом звездного наследника пытались ворваться трое темнокожих, из-за этого началась драка.

Соседи вызвали полицию, и когда стражи правопорядка прибыли, нападавшие скрылись на автомобиле, успев перед этим дважды выстрелить. Она из пуль попала Джигарханяну в голову. Повезло, что по касательной. Степан с благодарностью обратился к многочисленным друзьям и знакомым и даже совершенно посторонним людям, которые поддержали его в сложный момент.

Приемный сын Армена Джигарханяна много лет живет в Штатах, периодически приезжает в Москву, где осталась мать Татьяна Власова. Ранее 5-tv.ru сообщал, что покойный артист тоже планировал переезд. Что ему помешало?