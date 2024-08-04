«Это сложно»: Самойлова вновь заговорила о трудностях семейной жизни

Жена Джигана при этом знает, как с ними справляться.

Модель Оксана Самойлова в день рождения мужа, рэпера Джигана (Дениса Устименко), вновь заговорила о трудностях семейной жизни. В личном блоге она написала, как спустя много лет отношения в паре удается сохранить несмотря на трудности.

«Сейчас со всех сторон нам всем в головы вливают про здоровый эгоизм и про то, что никто никому ничего не должен, но есть одно но — в семье ты должен всем и всегда. Главное, чтобы это понимали и принимали обе стороны. Семья — это сложно, семья — это бесконечная работа над собой и отношениями, семья — это бесконечные уступки с двух сторон, семья — это когда свои интересы ты прогоняешь через фильтр ваших общих ценностей», — написала Самойлова.

По ее словам, у людей, создавших семью, должна быть взаимная ответственность — как за детей, так и друг за друга.

Известно, что паре Джигана и Оксаны Самойловой пришлось пройти через ряд трудностей. В прессе неоднократно появлялась информация о пристрастии рэпера к запрещенным веществам. Джиган даже проходил курс реабилитации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Джигана и Самойловой устроилась официантом.