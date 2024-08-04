«Это сложно»: Самойлова вновь заговорила о трудностях семейной жизни

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 34 0

Оксана Самойлова считает уступки важной частью счастливых семейных отношений

«Это сложно»: Самойлова вновь заговорила о трудностях семейной жизни

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жена Джигана при этом знает, как с ними справляться.

Модель Оксана Самойлова в день рождения мужа, рэпера Джигана (Дениса Устименко), вновь заговорила о трудностях семейной жизни. В личном блоге она написала, как спустя много лет отношения в паре удается сохранить несмотря на трудности.

«Сейчас со всех сторон нам всем в головы вливают про здоровый эгоизм и про то, что никто никому ничего не должен, но есть одно но — в семье ты должен всем и всегда. Главное, чтобы это понимали и принимали обе стороны. Семья — это сложно, семья — это бесконечная работа над собой и отношениями, семья — это бесконечные уступки с двух сторон, семья — это когда свои интересы ты прогоняешь через фильтр ваших общих ценностей», — написала Самойлова.

По ее словам, у людей, создавших семью, должна быть взаимная ответственность — как за детей, так и друг за друга.

Известно, что паре Джигана и Оксаны Самойловой пришлось пройти через ряд трудностей. В прессе неоднократно появлялась информация о пристрастии рэпера к запрещенным веществам. Джиган даже проходил курс реабилитации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Джигана и Самойловой устроилась официантом.

+23° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
85.70
-0.08 92.83
-0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:41
«Процесс обратим»: часы Судного дня показывают «без двух минут полночь»
14:26
В деле о теракте в «Крокусе» появился новый свидетель
14:10
ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР
13:47
«Это сложно»: Самойлова вновь заговорила о трудностях семейной жизни
13:14
ВСУ впервые опубликовали кадры пуска ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24
12:59
Турнир по плаванию в Сене на Олимпиаде решили не проводить

Сейчас читают

ВСУ впервые опубликовали кадры пуска ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24
101 год со дня рождения «тети Вали»: легендарную телеведущую любили миллионы, а она всеми забытая умерла в поселке Ульяновской области
«Я победитель»: Александр Головин о счастье со своей женой
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака