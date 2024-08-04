Имидж РФ усилится благодаря уничтожению поставленных Западом Киеву F-16

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 41 0

Новые истребители не смогут изменить ход конфликта.

Имидж РФ усилится благодаря уничтожению поставленных Западом Киеву F-16

Фото: Reuters / Piroschka Van De Wouw

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Уничтожение поставленных Западом истребителей F-16 на Украине усилит имидж России. Такую точку зрения высказал в интервью британской газете The Independent сотрудник вашингтонского Центра европейского политического анализа Федерико Борсари. Он заявил, что ВС РФ, вероятно, попытаются уничтожить F-16 на земле с помощью дальнобойных ракет.

Борсари отметил, что российские войска уже атакуют украинские аэродромы, чтобы ограничить использование западных истребителей. Он также подчеркнул, что одной из главных угроз для F-16 станет российский истребитель Су-35, оснащенный радаром дальнего действия.

Известно, что западные союзники передали киевскому режиму самолеты в обещанный срок, однако неизвестно, смогут ли украинские пилоты управлять ими. Лидеры Европы и США ни раз заявляли, что F-16 все равно не смогут изменить ход российско-украинского конфликта, отметили в NYP.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия ответит на поставку Украине истребителей F-16.

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