«Будут сбиваться»: как Россия ответит на поставку Украине истребителей F-16

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 42 0

NYP: Украине не передадут нужное ей количество F-16 из-за нехватки пилотов

«Будут сбиваться»: как Россия ответит на поставку Украине истребителей F-16

Фото: Reuters / Radovan Stoklasa

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Тема:
Спецоперация

При этом Запад уже назвал причину, по которой киевский режим не получит то количество самолетов, которое требует.

Западные союзники не смогут передать Украине то количество истребителей F-16, которое требует Киев, поскольку у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет достаточного количества пилотов. Об этом сообщает издание The New York Post.

«На данный момент украинских пилотов не хватает, что ограничивает количество F-16, которые можно фактически отправить в воюющую страну», — указал автор статьи.

Уточняется, что западные союзники передали киевскому режиму самолеты в обещанный срок, однако неизвестно, смогут ли украинские пилоты управлять ими. Лидеры Европы и США ни раз заявляли, что F-16 все равно не смогут изменить ход российско-украинского конфликта, отметили в NYP.

По информации Bloomberg, первая партия западные истребителей уже была доставлена на Украину.

О том, что на перевес сил на полях СВО никак не смогут повлиять F-16, уже сообщал и пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Появятся эти самолеты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться. Но значимо повлиять на динамику развития событий на фронте эти поставки не смогут», — отметил спикер Кремля.

Песков также напомнил, что никаких официальных заявлений о том, что истребители действительно были доставлены на Украину, еще никто не делал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США оснастят передаваемые Киеву F-16 ракетами, ограничив их использование.

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