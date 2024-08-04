«Сахар на первом месте»: вся правда о пользе гематогена

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 15 0

Гастроэнтеролог Сухорукова: гематоген не эффективнее кондитерского батончика

«Сахар на первом месте»: вся правда о пользе гематогена

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сладости из аптеки часто ничем не отличаются от тех, что продают в магазинах.

Гематоген не эффективнее кондитерского батончика. Об этом врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова рассказала РИА Новости.

Бытует мнение, что все, что продается в аптеках, обладает магическими свойствами. Потому люди часто покупают там сладости и думают, что они отличаются от тех, что можно купить в продуктовом магазине. На самом деле, состав многих вкусностей абсолютно идентичен. Например, гематоген ничем не отличается от обычных конфет.

«Гематоген в качестве профилактического средства от анемии не эффективнее любого кондитерского батончика», — рассказала Сухорукова.

Она объяснила, что это связано с составом, который не отличается от любого сахаросодержащего изделия из супермаркета. Гематоген не содержит в себе никаких полезных веществ, особенно железо, поэтому в борьбе с анемией он абсолютно бесполезен, хотя такой миф бытует.

«В нем нет железа, которое может усваиваться организмом. А вот сахар на первом месте, так что это больше десерт, чем все остальное», — дополнила Сухорукова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, помогает ли кофе получить яркий оргазм.

+23° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
85.70
-0.08 92.83
-0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:02
«Сахар на первом месте»: вся правда о пользе гематогена
21:44
«Снова это сделаем»: Белым дом пообещал вести новые санкции против России
21:26
«Трудный момент»: принц Уильям бросил Кейт Миддлтон по телефону
21:08
В секторе Газа в результате атаки Израиля погиб замминистра экономики
20:52
Джокович выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Париже
20:34
Точно в цель: расчеты ТОС-2 уничтожают укрепления ВСУ на авдеевском направлении

Сейчас читают

«Убийства, насилие, пытки»: Захарова высказалась о ситуации в тюрьмах США
101 год со дня рождения «тети Вали»: легендарную телеведущую любили миллионы, а она всеми забытая умерла в поселке Ульяновской области
«Призывал решить вопрос миром»: кто избил боксера Дмитрия Двали
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака