«Путь исцеления»: принц Гарри и Меган Маркл дали интервью впервые за три года

Пара пожаловалась на кибербуллинг.

Принц Гарри и Меган Маркл впервые дали интервью спустя три года после скандальной беседы с Опрой Уинфри. Оно вышло в эфир на одном из американских телеканалов. Вместе с ведущей Джейн Поли герцоги Сассекские обсудили тему кибербуллинга, а также его влияние на взрослых и детей.

Супруги, глубоко обеспокоенные такого рода угрозой, активно работают над проектами для устранения этой проблемы. Пара признается, что им часто приходится сталкиваться с нападками со стороны таблоидов и интернет-пользователей, поэтому они пытаются оградить от подобных ситуаций своих детей — Лилибет и Арчи.

Супруги крайне редко публикуют их фотографии и стараются меньше показывать наследников общественности.

«И это, я думаю, одна из самых страшных вещей, которую мы усвоили за последние 16, 17 лет существования социальных сетей, и особенно в последнее время, — это тот факт, что буллинг может коснуться абсолютно любого человека», — сказала Меган.

Сассекские также рассказали о создании площадки для помощи тем, кто пострадал от кибербуллинга.

Меган призналась, что кибербуллинг серьезно повлиял на нее: в одно время хейт заставил ее задуматься о самоубийстве. Она отметила, что ей было неловко делиться этими мыслями с Гарри, особенно учитывая то, через что ему пришлось пройти в прошлом. Но, опасаясь за свое ментальное здоровье, Маркл все же нашла в себе силы обсудить данный вопрос с супругом.

«Когда ты прошел через любой уровень боли или травмы, я считаю, что часть нашего пути исцеления (конечно, часть моего) — это возможность действительно открыто говорить о своих проблемах. Я никогда не хотела бы, чтобы кто-то другой чувствовал себя так же, как и я», — рассказала она.

Эксперты отметили, что в течение разговора Меган вела себя «нервно», постоянно поправляла волосы и касалась руки Уильяма. Кроме того, она осторожно подбирала слова, опасаясь реакции зрителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему принц Гарри и Меган Маркл поругались с Карлом III.