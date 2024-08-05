Как звезда Голливуда Джонни Депп помог своей новой русской возлюбленной

Модель Юлия Власова, по слухам, уже получила предложение и роскошное помолвочное кольцо.

Русская пассия американского актера Джонни Деппа активно подпитывает слухи о серьезности их отношений. Избранница звезды, модель Юлия Власова, впервые поделилась в личном блоге совместными фото. При этом отношениям артиста с длинноногой блондинкой уже около двух лет, если верить источникам прессы.

О романе 61-летнего Деппа и 28-летней уральской красавицы журналисты пишут уже давно. В соцсетях модели не раз появлялись косвенные подтверждения. На этот раз она развеяла все сомнения пользователей сети. По просьбе фолловера Власова показала заветное фото, а также прокомментировала скандальный суд с участием актера и его экс-супруги Эмбер Херд.

На вопрос, что она думает о бывшей бойфренда, заявила: «Я о ней не думаю». Возлюбленного Юлия назвала своей главной поддержкой и опорой. Справляться с огромными объемами хейта на просторах интернета Власову учит именно знаменитый кавалер.

«К черту их. Это единственное, что помогает мне выносить ненависть злобных людей», — такими словами модель подписала кадр, на котором ее обнимает Джонни Депп.

Что же касается помолвки, подробностями русская красавица фанатов не балует. Однако предложение руки и сердца она косвенно подтвердила, опубликовав видео, где можно заметить кольцо на ее безымянном пальце. Как сообщают светские хроникеры, роману уже два года, однако связь Власова и Депп договорились считать «неформальной», то есть без ярлыков «парень» и «девушка». Что тут скажешь, Депп действительно в вопросах отношений с женщинами, да и вообще, уже не парень.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джонни Депп охарактеризовал голливудские фильмы после болезненного бойкота индустрии, связанного с тяжбами и обвинениями в домашнем насилии.