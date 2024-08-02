Обрушение дома: хроника трагедии в Нижнем Тагиле и комментарии очевидцев
Очевидцы обрушения дома в Нижнем Тагиле вспомнили об инциденте
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
К работам были привлечены 220 спасателей.
Точное число пострадавших спасатели пока затрудняются назвать. Но то, что под завалами до сих пор находятся люди — сомнений нет. Для жителей уцелевших квартир, которые пока не могут попасть домой — в регионе открыли специальную горячую линию. Между тем, стало известно, что последняя проверка газового оборудования не выявила никаких нарушений, а само здание — не было признано аварийным. Первые версии ЧП, и о том, какая обстановка на месте трагедии — в репортаже корреспондента «Известий» Кирилла Солодкова.
Из под бетонных плит спасателям удалось услышать стоны напуганного ребенка. Через несколько минут живую девочку вытаскивают из-под обломков и передают врачам скорой.
Другой тринадцатилетний подросток провел под завалами больше пяти часов. Чтобы добраться к ребенку спасателям пришлось растащить тонны бетонных обломков. Сразу следом вытаскивают жительницу одной из квартир.
Разбор завалов на месте обрушения прерывается лишь на пятиминутки тишины. В радиусе десяти метров замирает вся техника и люди.
За каждым движением спасателей люди следят с замиранием сердца. У этой женщины пропал внук — он ушел в гости к другу как раз в тот самый подъезд незадолго до обрушения. Его телефон с тех пор — вне зоны доступа.
«Истерика началась, какая реакция. Тем более, телефон не отвечает у него, его дома нет, а он, говорят, пошел к мальчику, к друзьям сюда», — говорит женщина.
Душераздирающие кадры — первым удалось спасти трехмесячного малыша. Грудничка вынесли на руках подоспевшие очевидцы.
Экстренные службы подоспели на место уже через несколько минут. Сразу после начала спасательной операции произошло повторное обрушение. Затем — не выдержали остатки кровли.
К этой минуте известно о 13 пострадавших. Госпитализированы трое подростков. Их состояние оценивают как стабильное. Еще один шестилетний мальчик — в реанимации. Трое взрослых доставлены в больницу с тяжелыми травмами.
«Во дворе дети бегали. И вот которые были поближе на лавочке, они не пострадали. Немножко, шрапнель какая-то… А вот которые поближе к дому два мальчишки, прибежали к моему подъезду третьему, вообще все в крови, с волосами обожженными и просили помощи. Я им вынесла вату, вызвала скорую, вызвала газовиков», — говорит местная жительница.
Взрыв в панельном доме в Нижнем Тагиле произошел прошлым утром. Предварительная причина — хлопок газовоздушной смеси. Возгорания после этого не было.
«Мне позвонила одноклассница, живет в соседнем доме, и говорит — у тебя же мама тут живет? Она говорит, вашего дома больше нет», — говорит Кристина Дурницына, местная жительница.
Взрыв был такой силы, что выбиты стекла в соседних домах и ближайшем детском саду. При этом, согласно открытым данным, проверку газового оборудования в пятиэтажке проводили совсем недавно. И тогда нарушений не нашли. А износ самого дома не превышает 30%.
«Будет проверена организация, которая обслуживает газовое оборудование этого многоквартирного жилого дома. Кроме того, мы также проверим организацию, которая проводила обслуживание инженерных конструкций», — отметил Александр Юровских, заместитель прокурора Свердловской области.
По неподтвержденным данным, за 15 минут до взрыва рядом с домом видели двух подозрительных мужчин в форме газовой службы.
«Это халатность газовых служб. Которые кроме того, что они зарабатывают деньги на нас с вами, получают в тарифы не только за сам газ, но еще плюс так называемые инвестиционные составляющие. Они за эти деньги не хотят отчитываться, хотят еще больше зарабатывать», — говорит Александр Толмачев, заместитель председателя союза юристов Москвы.
По факту случившегося в следственном комитете возбудили уголовное дело. В компании, обслуживающей газовое оборудование, уже проводят проверку. МЧС России направило в Тагил спецборт ИЛ-76 с дополнительными силами и оборудованием.
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