Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 37 0

Что стало причиной радикального решения?

Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Дипломатические отношения разорвала Мали с Украиной из-за поддержки киевским режимом африканских террористов. Политолог Сергей Марков в беседе с aif.ru высказал мнение, что серьезных последствий для Незалежной из-за этого не будет.

В конце прошлого месяца в окрестностях Тин-Заутина развернулись ожесточенные бои между военнослужащими ВС Мали и бойцами ЧВК «Вагнер» с боевиками «Координационного движения Азавад» и «Аль-Каиды»*. Во время песчаной бури колонна попала в засаду, по сообщениям «повстанцев», понеся серьезные потери, включая пленение и гибель «десятков солдат ВС Мали и бойцов «Вагнер».

Через три дня после инцидента представитель ГУР Украины Андрей Юсов заявил в соцсетях, что Киев принимал участие в нападении на военную колонну.

«Повстанцы получили необходимую информацию, и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию против «Вагнера“», — написал Юсов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Тюмени задержаны пособники сирийских террористов.

* — признана террористической и запрещена на территории в РФ

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