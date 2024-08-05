Зеленский сообщил, что истребители уже успели выполнить боевые задачи.

Воздушные бои с истребителями F-16 скорее всего не состоятся, но теоретически они возможны. Наша разведка будет искать место дислокации натовских самолетов, заявил MK.RU бывший заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Ранее президент* Украины Владимир Зеленский официально сообщил о прибытии на Украину первой партии обещанных Западом истребителей F-16. Их доставили из Нидерландов и Дании. Глава Незалежной также не забыл подчеркнуть, что истребители уже успели выполнить боевые задачи. По данным западных СМИ, речь идет о десяти самолетах из 79 обещанных.

По словам Бижева, существенных изменений из-за F-16 на фронте ждать не стоит, так как их очень мало. Проблем самолеты доставят лишь противнику, ведь они требуют много внимания в обслуживании.

«Система ПВО Украины уничтожена и сейчас носит локальный характер, защищает отдельные объекты. Естественно, лучшие средства и силы ПВО будут брошены на охрану этих самолетов и аэродромов, где они будут временно находиться. Предполагаю, что самолеты, скорее всего, будут базироваться на территории Румынии и Польши», — сообщил генерал-лейтенант, отметив что российская разведка будет искать натовские самолеты.

Собеседник издания не исключает, что воздушные бои с F-16 возможны. Но ни одна сторона в них не заинтересована. Противник понимает, на что способна ПВО России.

«У нас есть технические возможности эти самолеты уничтожать в воздухе над территорией Румынии и Польши. Наш комплекс С-400 позволяет при обнаружении этих самолетов за границей уничтожать их в воздухе», — подчеркнул Бижев.

Велика вероятность, что F-16 будут управлять натовские летчики. При этом сами самолеты совсем не лучше отечественных. Стандарты военной науки времен СССР превосходят все натовские стандарты по многим показателям. Так, в мирное время наш Су-27 во время учебного боя победил F-16 по всем параметрам.

«Украина широко разрекламировала передачу F-16 — ранее точно так же, с шумихой в прессе, ей передавали хваленые „Абрамсы“. А выяснилось, что они на самом деле непригодны для нашего театра военных действий. Эти танки горят, как коробки. Поэтому украинцы их сейчас прячут. Уверен, такая же участь ждет и истребители F-16», — заключил генерал-лейтенант.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Госдуме прокомментировали прибытие F-16 на Украину.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.