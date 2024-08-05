«Проверка для наших ПВО»: в Госдуме прокомментировали прибытие F-16 на Украину

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Депутат Чепа: появление F-16 на Украине станет проверкой для российских сил ПВО

«Проверка для наших ПВО»: в Госдуме прокомментировали прибытие F-16 на Украину

Фото: www.globallookpress.com / GIANLUCA VANNICELLI

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Глава киевского режима Зеленский официально сообщил о том, что обещанные Западом истребители уже на Украине.

Прибытие американских истребителей F-16 на Украину станет проверкой для российских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии Lenta.ru.

Депутат отметил, что F-16 всегда рассматривался в качестве одной из вероятных целей российских средств ПВО, а теперь непосредственно послужит для их отладки.

«Думаю, американцы будут недовольны, когда украинские летчики будут терпеть поражение не только от систем ПВО, но и от наших самолетов Су-57 и других», — добавил Чепа.

Он также напомнил, что в арсенале российской армии есть эффективные ракеты класса «воздух — воздух», которые превосходят те, что могут использовать F-16.

Ранее в этот день президент* Украины Владимир Зеленский официально сообщил о прибытии на Украину первой партии истребителей F-16, поблагодарив за их передачу Нидерланды, Данию и США. По данным западных СМИ, речь идет о десяти самолетах из 79 обещанных Киеву.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как имидж России усилится благодаря поставленным Западом Киеву F-16.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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