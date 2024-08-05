Шел в ларек, очнулся — гипс: на жителя Петербурга с балкона упал человек

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 920 0

Пострадавший от падения человека с балкона в Петербурге получил открытый перелом

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ничего не предвещало беды, но теперь Роману потребуется длительная реабилитация.

Пострадавший от падения человека с балкона в Санкт-Петербурге Роман Пасынков получил открытый перелом. Об этом он эксклюзивно рассказал в беседе с 5-tv.ru

С балкона квартиры на девятом этаже выпал 22-летний житель Мурманска. По несчастной случайности, он угодил на 28-летнего Романа, который в этот момент шел с другом в магазин. Приезжий умер на месте от полученных травм, а пострадавшего забрала скорая помощь в реанимацию с тяжелыми ушибами.

Роман Пасынков уже пришел в себя и поделился, как произошел несчастный случай. По словам мужчины, он даже не успел понять, что что-то случится. Момент — и он оказался на земле.

«Это было ночью. Где-то в 23:30 с чем-то на проспекте Луначарского. Дом я точно не помню какой, ближе к общаге. Гуляли просто с человеком, с другом, хотели зайти в ларек. Он прошел секунд на пять раньше меня вперед, а я позже, и все, на меня упал человек сверху из окна», — рассказал пострадавший хронологию событий.

Потерпевший отметил, что мурманчанин летел абсолютно беззвучно.

У Романа открытый перелом правой голени. Восстановление здоровья займет около полугода. Все это время он не сможет работать и вести привычный образ жизни из-за металлических конструкций в ноге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что граната взорвалась в руках шестилетнего мальчика.

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