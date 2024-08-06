Множество способов: как правильно поддерживать здоровье позвоночника

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Врач Демьяновская: пешие прогулки и плавание сохранят здоровым позвоночник

Множество способов: как правильно поддерживать здоровье позвоночника

Фото: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio

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Просто держать спину прямо, как учили с детства родители с бабушками и дедушками, не поможет улучшить здоровье позвоночника!

Чтобы позвоночник был здоровым, нужно позабыть о ношении тяжелых пакетов из магазинов вечером и начать вести здоровый образ жизни. Об этом рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с изданием Газета.ру.

Специалист отметила — в первую очередь, важно следить за правильной осанкой, однако просто держать спину прямо не поможет для улучшения позвоночника. Чтобы снять избыточную нагрузку с позвоночника и зафиксировать его в правильном положении, нужно укреплять мышцы спины. Это возможно благодаря физическим нагрузкам, растяжке и правильному обустройству рабочего места.

«Нужно отрегулировать высоту стула и стола так, чтобы экран компьютера находился на уровне глаз, а ноги стояли на полу или подставке всей подошвой. Поможет и специальное рабочее кресло с поддержкой поясницы», — объяснила невролог.

Кроме того, важно также периодически делать короткие перерывы каждые полчаса-час, чтобы делать разминку и менять положение тела. Но лучше всего все же заниматься физическими упражнениями: плавание, пилатес, йога, пешие прогулки на свежем воздухе. А если все же это из-за загруженного графика сделать это не удается, вечером можно просто лечь на пол, согнуть ноги в коленях и положить голени на стул или диван. При этом угол между голенями и бедрами должен быть 90 градусов. Держать такое положение следует не меньше 15 минут, а само упражнение нужно повторять регулярно, отметила Демьяновская.

Если все же после всех физических упражнений боль в позвоночнике не проходит, нужно обратиться за помощью к врачу.

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Множество способов: как правильно поддерживать здоровье позвоночника

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