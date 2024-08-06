Выбритые виски и облегающие джинсы: Аффлек сменил имидж на фоне развода с Лопес

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 34 0

На фоне развода с Дженнифер Лопес Бен Аффлек решил кардинально сменить имидж

Выбритые виски и облегающие джинсы: Аффлек сменил имидж на фоне развода с Лопес

Фото: www.globallookpress.com / FS

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Звездная пара продолжает приковывать внимание поклонников по всему миру. И каждое появление знаменитостей на публике становится предметом бурных обсуждений.

Голливудский актер Бен Аффлек на фоне развода с певицей Дженнифер Лопес решил кардинально поменять свой имидж. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Звезду в новом образе заметили на парковке в Лос-Анджелесе. Папарации отмечают, что теперь актер напоминает рокера: черная футболка и кожаная куртка, темно-серые облегающие джинсы, ботинки и солнцезащитные очки. Сюда отлично вписывается короткая стрижка Аффлека с выбритыми висками.

Еще один важный момент, который не укрылся от поклонников — отсутствие обручального кольца на пальце знаменитости. Правда, незадолго до этого примерно такой же символичный жест сделала и Лопес, когда посетила премьеру в одном из бродвейских театров в Нью-Йорке. Тогда обручальное кольцо она надела на безымянный палец левой руки, что означает развод или смерть любимого.

Аффлек и Лопес поженились в 2022 году в Лас-Вегасе. Но через короткое время в браке начались проблемы. По мнению инсайдеров, причиной размолвки стала страсть певицы к публичности, а актер хотел тихой семейной жизни вместо вечного шоу. По другой версии, разлад в семье случился из-за измен Аффлека.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек находятся на пороге расторжения брака и планируют вскоре объявить об этом общественности.

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