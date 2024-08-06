Шокирующий компромат: Успенская решила подорвать репутацию Киркорова

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 39 0

Успенская пригрозила Киркорову публикацией шокирующего компромата

Шокирующий компромат: Успенская решила подорвать репутацию Киркорова

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Певица дала откровенное интервью, где выдала нелицеприятную информация о поп-короле.

Певица Любовь Успенская располагает компроматом, который способен серьезно подорвать репутацию короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Об этом пишет «Экспресс газета».

Отмечается, что Успенская «слила» шокирующие факты о Киркорове в интервью для YouTube-канала Лауры Джугелии. Однако материал так и не был опубликован из-за конфликта певицы с самой Лаурой. Более того, та обвинила артистку в вымогательстве и шантаже.

Адвокат певицы Елена Сенина считает, что причиной отказа в публикации интервью стала дружба создателей проекта с Киркоровым.  Она потребовала у Джугелии компенсацию расходов на стилистов и визажистов, которые готовили артистку к интервью.

Другая сторона конфликта утверждает, что откровения знаменитости оказались настолько резкими и прямолинейными, что Джугелия не решилась их обнародовать. По словам инсайдеров, певица в беседе многих оскорбляла и ругалась матом. При этом «резать» отснятый материал Успенская категорически отказывалась. В итоге Джугелия не захотела становиться участницей разбирательств с другими знаменитостями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Успенская поддержала Алсу, которая разводится с мужем.

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