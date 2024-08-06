«Ко всему надо подходить основательно»: Юрий Титов о блогерах-певцах

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 51 0

Певец Титов: блогеры могут быть певцами, если будут серьезно к этому подходить

Фото, видео: Instagram* / yuratitov; 5-tv.ru

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Как артист относится к тем, кто выпускает свои песни без образования?

Известный певец и финалист «Фабрики звезд» Юрий Титов не против блогеров, которые решают петь и выпускать свои песни. Но если они ответственно подходят к этому делу. Об этом исполнитель рассказал в беседе с 5-tv.ru на фестивале «Новое Радио ДВИЖ».

«Если человек здорово делает свое дело, поет, выступает, он суперпрофи, какая разница: блогер он или не блогер. Это одно», — отметил Титов.

Однако это не стоит тем, для которых профессия певца кажется простым делом, якобы достаточно приехать в студию и записать свой трек. Артист уверен, что в таком случае это «ерунда».

«Ко всему надо подходить основательно», — уверен исполнитель.

У финалиста «Фабрики звезд» много знакомых и друзей среди блогеров, которые хорошие люди.

«Если получается здорово петь, только если здорово, тогда вперед, почему нет», — подчеркнул Титов.

Но все равно он частично согласен с теми артистами, которым не нравятся, что блогеры пытаются «лезть» в их сферу, не имея образования.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Юрий Титов главным минусом популярности считает сложности в поиске избранницы. Женщины воспринимают его исключительно как артиста.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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