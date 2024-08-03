«Непросто наладить личную жизнь»: Юрий Титов о главных минусах популярности

Почему женщины не видят в нем простого мужчину?

Известный певец и финалист «Фабрики звезд» Юрий Титов главным минусом популярности считает сложности в поиске избранницы. По словам музыканта, женщины воспринимают его исключительно как артиста. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru на фестивале «Новое Радио ДВИЖ».

«Личную жизнь наладить не очень просто, потому что к тебе относятся по-особенному. Все-таки ты не мужчина, а звезда и исполнитель. С этим я сталкиваюсь», — признался Титов.

Юрий подчеркнул, что у популярности больше плюсов, чем минусов. Например, повышенное внимание. Даже в повседневных делах он получает небольшие приятные бонусы благодаря своей известности.

«Плюсов достаточно. Например, я был в „Ашане“ и мне дали самую лучшую курицу, потому что женщина меня сразу узнала, заулыбалась», — вспоминает артист.

Певец также рассказал, что ему иногда не хватает личного пространства. Так, когда музыкант мечтает расслабиться и отдохнуть в караоке, к нему иногда начинают приставать подвыпившие дамы. Причем некоторые почему-то стремятся уколоть Юрия.

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