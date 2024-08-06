Взрыв прогремел в жилом доме на западе Москвы, в результате чего погиб один человек. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По предварительной информации, причиной взрыва в пятиэтажном доме на улице Артамонова стал газовый баллон.

В пресс-службе МЧС России позднее уточнили, что в жилом доме на западе Москвы произошел «хлопок неизвестного предмета». Дальнейшего возгорания не последовало. Однако в результате повреждено остекление в одной из комнат квартиры, где прогремел взрыв. На месте продолжают работу экстренные службы.

По информации МЧС, в результате есть пострадавшие. Но в ведомстве не уточняли их количество.

Кадры квартиры на западе Москвы, в которой прогремел взрыв. Фото: 5-tv.ru

В пресс-службе АО «Мосгаз» также сообщили, что сетевой газ не является причиной взрыва в пятиэтажке на западе Москвы.

«Аварийно-спасательная бригада оперативно прибыла на место. Специальная лаборатория проверила помещение на наличие сетевого газа и продуктов сгорания. Утечек и наличия сетевого газа и продуктов сгорания не обнаружено», — говорится в сообщении.

В управлении МВД по Москве уточнили, что в квартире жилого дома произошла детонация неустановленного предмета, погиб мужчина 1962 года рождения. Его без признаков жизни обнаружила супруга.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — добавили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Свердловской области задержали троих сотрудников газовой службы — мастера и двух слесарей. Все они проходят фигурантами по уголовному делу, которое возбудили после взрыва и частичного обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле.