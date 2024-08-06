Мастер и два слесаря задержаны после взрыва газа в доме Нижнего Тагила
Им может грозить до десяти лет лишения свободы.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; 5-tv.ru
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В Свердловской области задержали троих сотрудников газовой службы — мастера и двух слесарей. Все они проходят фигурантами по уголовному делу, которое возбудили после взрыва и частичного обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе компании ГАЗЭКС.
Если вина сотрудников подтвердится, им будет грозить до десяти лет лишения свободы. Напомню, что 1 августа в многоквартирном доме взорвался газовый баллон. В результате разрушенными оказались два подъезда. В МЧС сообщили о десяти жертвах, половина из них — дети. Еще 26 человек пострадали.
Как доложил президенту глава региона, до конца недели проведут все необходимые экспертизы и решат, что дальше делать с аварийным домом. На особом контроле и вопрос обеспечения пострадавших граждан жильем.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что стихийный мемориал возник у рухнувшего дома в Нижнем Тагиле.
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