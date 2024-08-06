В Ноябрьске трехлетний ребенок случайно выпил жидкость для розжига

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 29 0

В каком состоянии находится малыш?

В Ноябрьске трехлетний ребенок случайно выпил жидкость для розжига

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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Трехлетний ребенок в Ноябрьске (ЯНАО) случайно выпил жидкость для розжига. Об этом сообщает агентство URA.RU со ссылкой на источники.

«Ребенка обследовали врачи в реанимации. Сейчас с ним все хорошо и малыш находится в безопасности», — рассказал собеседник агентства.

По словам родителей мальчика, инцидент произошел, когда семья отдыхала на природе. Ребенок решил попробовать жидкость для розжига. Взрослые отреагировали оперативно и незамедлительно вызвали скорую помощь, которая госпитализировала мальчика.

Если малыш добрался до опасных вещей, то медики рекомендуют немедленно обратиться в скорую помощь. В таких ситуациях быстрая реакция играет решающую роль.

 Ранее 5-tv.ru сообщил, что на одной из детских площадок Твери в руках шестилетнего мальчика взорвалась страйкбольная граната. Опасную «игрушку» ему незадолго до инцидента подарил дедушка. По факту происшествия проводится проверка — выясняются обстоятельства случившегося, опрашиваются свидетели, готовится процессуальное решение.

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