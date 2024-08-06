Массовое захоронение узников концлагеря нашли в Ленобласти

Эфирная новость 27 0

Останки красноармейцев, предположительно, времен Великой Отечественной войны обнаружены в Кингисеппском районе.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Массовое захоронение найдено в Ленобласти. Останки красноармейцев, предположительно, времен Великой Отечественной войны обнаружены в Кингисеппском районе. Именно здесь находился концлагерь Дулаг-101.

В ходе поисковых работ обнаружили несколько рвов, там находились останки 40 человек. Сохранились три медальона. Экспертам теперь предстоит установить возраст погибших и причину их смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 80 лет назад Красная армия освободила узников концлагеря Майданек. Это была первая фашистская «фабрика смерти», которой достигли войска антигитлеровской коалиции.

Это случилось в результате Люблинско-Брестской наступательной операции. Соединения трех фронтов Красной армии прорвали оборону немцев и вышли к Люблину. И так стремительно, что гитлеровцы просто не успели замести следы своих зверств.

+24° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
84.95
-0.75 93.04
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:02
Массированная атака ВСУ на Курскую область: два человека погибли
15:56
Британский пловец Пити пожаловался на червей в еде спортсменов на ОИ в Париже
15:44
Массовое захоронение узников концлагеря нашли в Ленобласти
15:32
Выбритые виски и облегающие джинсы: Аффлек сменил имидж на фоне развода с Лопес
15:20
«Делают свою работу»: как российские войска выдавливают ВСУ на харьковском направлении
15:11
Причина в птицах? Как лихорадка Западного Нила проникла в Россию

Сейчас читают

Ярмарка тщеславия на могиле, мертвые цветы, запрет оборачиваться: священник назвал кладбищенские приметы, в которые лучше не верить
Любовь Успенская «слила» прессе компромат на Киркорова: факты такие жуткие, что их даже не стали публиковать
Один звонок: как Белоусов предотвратил покушение на Владимира Путина
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака