Суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны Демчика

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 55 0

Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны Демчика

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Военный суд арестовал заместителя генерального директора ООО «Текстильная торговая компания» (группа компаний «Чайковский текстиль»), полковника запаса Владимира Демчика по подозрению в получении взятки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета России.

Об аресте Демчика ранее ходатайствовало следствие.

Уточняется, что до апреля 2018 года арестованный полковник запаса занимал должность начальника Вещевого управления Минобороны России.

«Весной 2017 года генеральный директор одной из коммерческих организаций, желая заручиться покровительством Демчика при решении вопросов о привлечении указанной коммерческой организации к исполнению государственных контрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, передал последнему взятку в размере четырех миллионов рублей», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Исходя из данных, которыми удалось заручиться следователям, в период с 2017 по 2018 год указанная компания выступала соисполнителем по государственным контрактам на поставку различного вещевого имущества для нужд ВС РФ. В СК отметили, что за обозначенный период компания заключила 26 договоров на сумму в 574 миллиона рублей.

Так, арестованного Демчика подозревают в получении взятки в особо крупном размере, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд не может избрать меру пресечения задержанному по делу о хищениях в парке «Патриот» генералу Владимиру Шестерову из-за его состояния здоровья. В настоящий момент он находится под наблюдением врачей.

+24° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
84.95
-0.75 93.04
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:31
Кишечные инфекции, паразиты и бактерии: все пляжи Петербурга закрыли для купания
14:22
«Гребут всех подряд»: пленный боевик ВСУ рассказал о мобилизации инвалидов на Украине
14:10
Шокирующий компромат: Успенская решила подорвать репутацию Киркорова
14:02
За мужество и отвагу: Герасимов наградил отличившихся в зоне СВО бойцов
14:00
Суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны Демчика
13:53
Узурпировал власть: на Украине обратилась к ОБСЕ из-за нелегитимности Зеленского

Сейчас читают

Ярмарка тщеславия на могиле, мертвые цветы, запрет оборачиваться: священник назвал кладбищенские приметы, в которые лучше не верить
Любовь Успенская «слила» прессе компромат на Киркорова: факты такие жуткие, что их даже не стали публиковать
Верник о своей новой книге про Плисецкую: «Почувствовал в ней другого человека»
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака