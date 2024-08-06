«Как только позволит здоровье»: генералу Шестерову не могут избрать меру пресечения

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 346 0

Задержанному Шестерову не могут избрать меру пресечения из-за состояния здоровья

«Как только позволит здоровье»: генералу Шестерову не могут избрать меру пресечения

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

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Он был задержан по делу о хищениях в парке «Патриот».

Состояние здоровья замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова, задержанного по делу о хищении в парке «Патриот», пока что не позволяет избрать ему меру пресечения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Следствие выйдет в военный суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения, как только позволит его состояние здоровья», — говорится в сообщении агентства.

Также уточняется, что в настоящий момент генерал Шестеров находится под наблюдением врачей. При этом детали состояния задержанного в экстренных службах раскрывать не стали.

Владимира Шестерова задержали 5 августа по подозрению в совершении мошеннических действий. В этот же день был задержан и арестован директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов.

По информации 5-tv.ru, задержанный Шестеров владеет автомобилями Skoda Karoq, Skoda Yeti и Volkswagen Touareg, а также мотоциклом Harley Davidson. В его собственности числится и земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров в деревне Земелино.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал руководителя предприятия «Военторг» Владимира Павлова. Его задержали по делу о хищении особо крупной суммы при заключении государственных контрактов.

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