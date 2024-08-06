Хотел заснять виды города: в Москве задержали итальянца за запуск БПЛА

Иностранец запустил дрон над парком «Зарядье».

В Москве задержали гражданина Италии Франко Эзинеля, который запустил беспилотник в центре города. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в правоохранительных органах.

По словам собеседника, Эзинель запустил беспилотник над парком «Зарядье». Он хотел запечатлеть виды столицы для своего личного архива. Итальянец прибыл в Москву из Дубая 5 августа. Он является бортпроводником авиакомпании Emirates.

В отношении иностранца возбуждено дело по статье о нарушении правил использования воздушного пространства.

В мае 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запрете на полеты гражданских беспилотников в небе над столицей. Использовать воздушное пространство могут только органы государственной власти. Нарушение этого запрета влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность.

Запрет на использование воздушного пространства гражданскими беспилотниками ввел еще ряд городов и регионов. Власти отдельных субъектов России могли регулировать запрет и наказание за его нарушение по своему усмотрению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 3 августа ВСУ совершили массовую атаку на Ростовскую область при помощи 55 беспилотников.