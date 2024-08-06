В тупике: Америка не может решить украинскую проблему из-за некомпетентности властей

Выделенный еще в апреле 61 миллиард долларов до сих пор не дошел до получателя.

Почти сто дней назад Конгресс США одобрил выделение чрезвычайного финансирования в размере 61 миллиарда долларов, которое планировалось пустить на помощь Украине. Однако, как пишет политический обозреватель издания EADaily Владимир Добрынин, судя по всему, Штаты находятся в некоем тупике, так как администрация президента Байдена до сих пор не представила никаких внятных стратегий помощи Киеву.

Согласно законопроекту, который был принят в Америке еще 23 апреля, многолетний план финансирования США Украины должен был быть составлен не позднее 45 дней со дня его вступления в силу. Однако, до сих пор Конгресс не получил даже намеков на то, что этот самый план хотя бы находится в разработке.

Авторитетный американский журнал Responcible Statecraft предположил, что проблема скорее всего заключается в чудовищно-низкой инертности правительства Байдена, которое нуждается в серьезнейшей реорганизации. Сегодняшние правители Америки попросту неспособны провести серьезную и честную дискуссию, касательно их внешней и внутренней политики.

«Ни один американский чиновник никогда серьезно не искал ответ на вопрос о том, почему российское военное присутствие на востоке Украины, которое не имело никакого значения для США 40 лет назад, теперь должно представлять такую ​​угрозу, борьба с которой требует 61 миллиарда долларов военной помощи США в год. А также балансирования на грани прямого конфликта с ядерной Россией и колоссального отвлечения сил и средств от жизненно важных интересов США в других местах», — задается вопросом журналист Анатоль Ливен.

По мнению эксперта, действиями лидеров США руководит заезженный пропагандистский штамп — если Россия победит в конфликте на Украине, то ее следующими целями станут страны НАТО. Эта мысль уже несколько лет активно пропихивается западными СМИ, однако казус состоит в том, что этот миф абсолютно ничем не подтвержден.

Большинство из антироссийских спикеров просто-напросто теряются, когда их просят на конкретных примерах доказать подобные намерения России. Более того, президент Владимир Путин и другие первые лица государства в своих публичных выступлениях наоборот говорят о скорейшем достижении мира и остановке вооруженного конфликта путем переговоров.

А вот формулировка целей помощи США Украине со стороны администрации Байдена напротив звучит куда более агрессивно — помочь Украине победить и укрепить ее позиции за столом переговоров. Назревает резонный вопрос — что мешает перейти к переговорам уже сейчас? Особенно учитывая тот факт, что ситуация на фронте для Киева с каждым днем лишь ухудшается.

Тут в дело вступает последняя линия аргументации правительства Байдена. С его моральной точки зрения «территориальная целостность» Украины должна быть «восстановлена». Однако сегодня многим даже западным лидерам вполне очевидно, что отказываться от освобожденных территорий Россия не намерена, а значит, сама идея переговоров для американцев неприемлема. Подается же это простому обывателю через призму «плохой России».

По итогу получается, что выделенный 61 миллиард долларов военной помощи попросту уходит в никуда, ведь конкретных целей у руководства США нет, и скорее всего не будет до ближайших президентских выборов. А учитывая то, что у нового президента, вне зависимости от того, будет ли это Дональд Трамп или Камала Харрис, уйдет достаточно много времени на то, чтобы вместе с новой администрацией разработать актуальную политику, решения украинского вопроса стоит ждать не раньше середины или даже конца 2025 года.

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