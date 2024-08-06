На протяжении четырех часов: избитый боксер Двали перенес операцию на глазу

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 29 0

Избитому в Феодосии боксеру Двали провели операцию на глазу

На протяжении четырех часов: избитый боксер Двали перенес операцию на глазу

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Что известно о его состоянии на данный момент?

Чемпиону России по боксу Дмитрию Двали, которого толпой избили в Феодосии, провели операцию на глазу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Сейчас он находится под наблюдением врачей и через несколько часов будет переведен в обычную палату», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что операция продолжалась около четырех часов.

По словам тренера Двали Ивана Щелока, 28 июля чемпион пошел купаться с товарищем в Феодосии. На набережной мужчины заметили, что большая толпа избивает подростка, и решили заступиться за молодого человека. В драке боксеру серьезно повредили глаз. Сперва Двали госпитализировали в местную больницу, а затем перевели в Москву. Спортсмен едва не лишился поврежденного органа.

Девять участников драки были задержаны. Сперва их обвиняли в хулиганстве, однако позже уголовное дело переквалифицировали в покушение на убийство. Все правонарушители арестованы до 29 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал детали покушения на жизнь российского чемпиона Дмитрия Двали.

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