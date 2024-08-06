Количество пострадавших в ДТП под Армавиром увеличилось до 14 человек

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 45 0

В ДТП с маршруткой под Армавиром пострадали 14 человек, среди них 6 детей

Количество пострадавших в ДТП под Армавиром увеличилось до 14 человек

Фото: Telegram / Официальный канал МЧС России / mchs_official

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Среди пострадавших есть дети.

При столкновении легковушки и микроавтобуса в Краснодарском крае пострадали 14 человек, в том числе шесть детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве также подтвердили информацию о двоих погибших. При этом всего в автобусе находились 17 человек. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

«По предварительным данным, сегодня днем на Федеральной магистральной автодороге „Кавказ“ в районе города Армавира произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей», — уточнили в региональном управлении СК. 

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело, на месте ДТП продолжаются следственные действия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что управлявшая автомобилем пьяная сотрудница МВД сбила мужчину в Кемеровской области. От полученных травм 73-летний велосипедист скончался на месте происшествия.

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