«Реагируйте сдержанно: Путин пытается предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 29 0

Reuters: Путин попросил Иран о сдержанном ответе Израилю на убийство главы ХАМАС

«Реагируйте сдержанно: Путин пытается предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке

Фото: Bihlmayerfotografie / ТАСС

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Российский лидер обратился к руководству Ирана.

Российский лидер Владимир Путин призвал руководство Ирана к сдержанной реакции на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Президент России Владимир Путин попросил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи сдержанно отреагировать на предполагаемое убийство Израилем лидера ХАМАС», — сообщил собеседник агентства.

Путин также призвал подумать о возможных жертвах среди мирного населения.

Визит секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу в Иран стал частью усилий российского правительства по предотвращению эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании 31 июля. По его резиденции в Тегеране был нанесен удар. Глава политбюро ХАМАС прибыл туда на инаугурацию нового иранского лидера Масуда Пезешкиана. В стране сразу же потребовали нанести ответный удар по Израилю, подчеркнув, что этот террористический акт не мог быть произведен без помощи США. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани призвал ввести санкции против Израиля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что как Израиль готовится к «удару возмездия» со стороны Ирана.

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