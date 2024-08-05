Непредсказуемые последствия: как Израиль готовится к «удару возмездия» со стороны Ирана

Западные компании отменяют рейсы в Израиль и Ливан. Сегодня МИД Ирана подтвердил намерение «наказать Израиль» за убийство лидера ХАМАС.

Соединенные Штаты усиливают военную группировку на Ближнем Востоке, направив в Персидский залив группу авианосцев. В самом еврейском государстве заверяют, что готовы отразить любую атаку и дают понять, что могут нанести удар даже первыми.

Подробности рассказал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Иран не спешит с ответом Израилю. Местные СМИ объясняют это тем, что стражи исламской революции тщательно выбирают цели — военные объекты и убежища важных израильских деятелей.

«Когда Израиль получит твердый ответ, он поймет, что был неправ. Он продолжит ошибаться в расчетах. Они повторили эту ошибку и в этот раз. Они снова почувствуют вкус нашего наказания. Они узнают, когда, где и как мы нанесем ответный удар», — заявил командующий КСИР Хоссейн Салами.

«Мы стремимся стабилизировать ситуацию в регионе. Для этого необходимо наказать агрессора и создать сдерживающий фактор против авантюрных действий оккупационного сионистского режима, и международное сообщество должно поддержать наказание агрессора на пути стабилизации региона», — сказал пресс-секретарь МИД Ирана Насер Ханани.

Пока к угрозам Ирана серьезнее всех отнеслись западные авиакомпании. Они отменяют рейсы в опасный регион, около 100 тысяч израильтян застряли в аэропортах по всему миру. Их постепенно эвакуирует домой национальный перевозчик EL AL.

Служба тыла (аналог нашего МЧС) объявила о создании новой системы СМС-оповещений граждан в случае чрезвычайных ситуаций. Минздрав Израиля готовится к длительной работе в условиях войны.

Почти каждая больница Израиля — это готовое бомбоубежище. При необходимости всех пациентов оперативно переводят в подземную часть. А запасов еды, воды, медикаментов и топлива для генераторов должно хватить как минимум на неделю в автономном режиме.

На улицах израильских городов нет никаких признаков надвигающейся войны. Рестораны и пляжи полны, людей меньше не стало. Это спокойствие израильтян базируется на твердой уверенности в непробиваемости противовоздушной обороны, которую усилили союзники Израиля — Франция, Великобритания, Саудовская Аравия, Оман, Эмираты, Катар, Иордания, Бахрейн и США, которые подогнали авианосцы и стягивают силы на Ближний Восток. В составе группировки не только истребители, которые должны сбивать иранские ракеты, но и стратегические бомбардировщики.

США, кстати, настойчиво просят своих граждан покинуть Ливан, но не Израиль, что важно.

«Когда Верховный лидер говорит, что собирается отомстить, мы должны отнестись к этому серьезно. Я не знаю, что и когда они собираются сделать, но мы должны быть уверены, что мы готовы, и у нас есть возможности, чтобы помочь Израилю защитить себя и, откровенно говоря, защитить наших людей, наши объекты, наши интересы национальной безопасности», — заявил заместитель пресс-секретаря Пентагона Джон Кирби.

Американская «крыша» успокаивает. В израильской околовоенной экспертной среде сейчас выбирают, куда нанести ответные удары, чтобы сделать Ирану больнее, и даже всерьез обсуждают превентивную атаку. В общем, любой, даже самый символичный ответ Тегерана будет поводом для ответа на ответ со стороны Израиля.

Еще один повод для уверенности израильтянам придает апрельский обмен ударами. Израиль тогда ударил по иранскому посольству в Дамаске, уничтожив несколько офицеров Корпуса стражей исламской революции. В ответ Иран запустил по Израилю в общей сложности 300 ракет и беспилотников. Почти все они были сбиты, не причинив особого вреда.

Вот только тогда Иран разбил атаку на три волны (то есть не стал перегружать ПВО противника) и оповестил США. А что, если на этот раз иранцы ударят без предупреждения, ракет будет больше и полетят они все сразу? Последствия не берется предсказать никто.