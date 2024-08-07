«Нас станет больше»: жена главного сердцееда «Универа» Гаврилова ждет малыша

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Баскетболистка Катерина Кейру готовится родить от актера Алексея Гаврилова

«Нас станет больше»: жена главного сердцееда «Универа» Гаврилова ждет малыша

Фото: 5-tv.ru

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О скором пополнении в семье Катерина Кейру сообщила спустя два месяца после свадьбы.

Главный сердцеед сериала «Универ» Алексей Гаврилов и его супруга Катерина Кейру в ожидании малыша. Радостным событием в семье баскетболистка поделилась с подписчиками в социальной сети, опубликовав трогательные снимки с уже заметным животиком.

«Самое лучшее положение. Скоро нас станет больше. Мы будем реализовывать много проектов вместе с малышом. Видно, ребеночек родится очень деловым», — написала Катерина.

Для Кейру этот малыш станет вторым ребенком. От брака с футболистом Иваном Новосельцевым у нее подрастает сын Теодор. Его она воспитывает сама. Для Гаврилова будущий ребенок станет третьим. От первых двух браков с Мариной Мельниковой и Мари Кирти у него есть по сыну.

О беременности пара сообщила спустя два месяца после свадьбы. Но примечательно, что в день бракосочетания никто и не заподозрил Кейру в интересном положении. Для праздничного дня она выбрала белое платье с завышенной талией. После похода в ЗАГС наряд решила сменить.

Облачилась в длинное платье молочного цвета, а также надела фату. Отмечать событие пара решила в отеле в кругу близких и друзей. Среди гостей были замечены: Ольга Смирнова, Адель Бикулова, Лариса Баранова, Маргарита Иноземцева, Валерий Тарасов, Лиза Моряк, Ирина Притуленко, Олеся Ермакова, Станислав Дружинин и многие другие.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как прошла свадьба актера Алексея Гаврилова и баскетболистки Катерины Кейру.

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