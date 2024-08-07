«Дома идет мозговой штурм»: звезда «Универа» Гаврилов раскрыл секрет счастливого брака

Актер женился на баскетболистке два месяца назад. Как молодой семье удается найти общий язык?

Актер Алексей Гаврилов старается во всем поддерживать свою супругу — баскетболистку Катерину Кейру. Как он это делает, какие методы использует, он рассказал в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

«Если говорить про наше взаимодействие с Катериной Кейру, то мы всегда друг друга поддерживаем, в каждом проекте. Я ее вдохновляю, поддерживаю, предлагаю какие-то варианты. Но я не давлю, я могу подсказать, поделиться своими мыслями, некую стратегию определить, но дальше она все решает сама», — признался знаменитость на презентации нового мультиплатформенного медиапроекта Aurum в баре «Шаляпин».

Любимая жена, в свою очередь, делает то же самое. Она как может поддерживает актера, поэтому дома у них буквально не утихают разговоры о делах и работе.

«Дома всегда идет мозговой штурм. Нам, в целом, очень интересно жить вместе. Создавать семью, воспитывать детей. Мы от этого получаем колоссальное удовольствие», — подытожил знаменитость.

К слову, совсем скоро в семье случится пополнение. Кейру рассекретила беременность. Для спортсменки этот малыш станет вторым ребенком. От брака с футболистом Иваном Новосельцевым у нее подрастает сын Теодор. Его она воспитывает сама. Для Гаврилова будущий ребенок станет третьим. От первых двух браков с Мариной Мельниковой и Мари Кирти у него есть по сыну.

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