«Вы сохранили Россию»: как жители Дагестана дали отпор террористам в 1999 году

Памятные мероприятия проходят в Ботлихском районе Дагестана: цветы возлагают к мемориалу Доблести солдата-победителя. Ровно четверть века назад в Республике произошло событие, которое стало испытанием и одновременно примером сплоченности российского народа.

В августе 1999 года на территорию региона вторглись боевики банд Басаева и Хаттаба. Они планировали захватить земли и выйти к Каспийскому морю. Но на их пути встали жители, они героически держали оборону, пока не подошли федеральные войска. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин продолжит.

На стенах и улицах в ауле Тандо до сих пор сохранились следы боев, которые шли здесь 25 лет назад. А на земле местные жители продолжают находить осколки от минометных снарядов.

7 августа 1999-го на рассвете в Ботлихский район Дагестана вошли передовые отряды хорошо вооруженных боевиков Басаева и Хаттаба. Сюда вела единственная автомобильная дорога из чеченского села Ведено, где находилась основная база боевиков.

Местные вспоминают: часто слышали арабскую речь. В составе группировки было много наемников со всего мира, которые приехали убивать за деньги. Перед этим их долго и тщательно учили воевать в нескольких лагерях боевиков.

«Они досюда на транспорте приехали, вон там очень узкое место, и, чтобы их транспорт не проехал, мы его взорвали. Они просто несколько районов хотели отделить. Но мы сказали: „С оружием вы никуда не пройдете. Без оружия — пожалуйста“», — вспоминает ополченец села Гагатли Саид Давлатов.

Саид одним из первых встал на защиту своей земли. Отряды ополченцев в селах Дагестана сформировались за считанные часы. В них вступали не только мужчины, женщины, подростки, даже имамы мечетей! Жители сразу поняли: просто так незваные гости не уйдут.

«Здесь позиция была самой важной, прикрывал с двух сторон основные силы. Здесь были отбиты две атаки боевиков, они начали отступление именно с этих позиций», — рассказывает Али Темирсултанов.

Об интенсивности боев говорят сохранившиеся гильзы от АГС, пулеметные ленты на вершине.

Бились — насмерть. Никто не сдался. В Дагестане хорошо помнят подвиг Хаджимурата Нурахмаева. Когда боевики появились в его селе Рахата, он не ушел. Наоборот, вошел в их доверие, внедрился, а после взял автомат и расстрелял семерых, троих ранил. Награжден медалью Героя России посмертно.

«Он был боевым человеком, боевым мальчиком. Он подождал, пока заснут, потом схватил автомат и, когда убегал, в спину ему выстрелили», — рассказывает мать Героя России Хаджимурата Нурахмаева Галимат Нурухамева.

Переговоров с террористами не вел никто. Землю свою не оставили. Здесь так не принято.

«Мы знали, что они сюда поднимутся, чувствовали. Потому что это — зона обороны, отсюда все видно вокруг. С часов десяти следующего дня здесь уже началась полномасштабная операция», — говорит Абдулагаджи Исаев.

На помощь жителям пришел сводный батальон 108-го гвардейского десантно-штурмового полка. Бойцы ВДВ вступили в бой с боевиками после непростого марш-броска. Ваххабитов, по разным оценкам, было от 700 человек до нескольких тысяч.

Обстановка накалялась с каждой минутой. Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, сразу же прилетел в Ботлих. В походной палатке он произнес тост, ставший для бойцов стимулом для подвига.

«Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Потому что если мы это сделаем, то тогда те, кто погиб, получается, что они погибли напрасно. Поэтому я предлагаю сегодня эту рюмку поставить. Мы обязательно выпьем за них, обязательно! Но пить будем потом», — сказал Путин.

«Это вот Путин, это я, 25 лет назад, командир отряда „Шериф-Дагестан“ назывался», — показывает командир ополчения Расул Митаров.

Расул Митаров вспоминает: общение с Путиным тогда сильно воодушевило и народ, и военных. Но главное — сплотило перед лицом врага.

«Все решили приехать, защитить свои села, свою Родину. Чувствовалось, что они на полный развал Дагестана, на развал России идут. Мы, кто трезво думал, решили защитить нашу Родину. Владимир Владимирович дал оценку: благодаря вам, дорогие ополченцы, вы сохранили Россию — это его слова», — рассказывает Митаров.

Ключевую высоту в Ботлихском районе отстояли. Ополченцы и военные боевиков вглубь республики не пропустили. К середине сентября 1999-го территория была полностью освобождена.