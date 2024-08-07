СМИ узнали об аресте счетов экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Сторона защиты заявляла об аресте имущества широкого круга лиц.

Четыре банковских счета бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова арестованы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

По информации агентства, счета Иванова с денежными средствами на них арестованы по решению следователей в рамках уголовного дела о взятке. Кроме того, сторона защиты обвиняемого заявляла об аресте имущества большого круга лица, включая родителей экс-замминистра. Суд признал решение следователей законным.

Уточняется, что речь идет о четырех счетах Иванова в одном банке.

Тимура Иванова задержали в конце апреля 2024 года прямо на рабочем месте, позднее Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению во взяточничестве. Размер взятки, вменяемый экс-замминистру, составляет порядка одного миллиарда рублей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по делу бывшего замминистра обороны России генерала Дмитрия Булгакова арестовали содержимое шести банковских ячеек.

Булгакова арестовали 26 июля по делу о коррупции. Позже стало известно, что по делу Булгакова проходят еще три фигуранта — Александра Михайленко, Валерия Ковалевич и Эльвира Смирнова. Они являются руководителями предприятия «Грязинский пищевой комбинат» и подозреваются в поставке некачественных пайков для военных по завышенным ценам.