Наводнение в Приморье: из-за прорыва дамбы затопило жилые районы Дальнереченска

В Приморье местная прокуратура выясняет причины прорыва дамбы в Дальнереченске. После размыва земляной насыпи под воду ушли десятки домов.

Жителей настойчиво призывают эвакуироваться из зоны бедствия, но соглашаются на временный переезд далеко не все. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Сейчас в Дальнереченске вода зашла сразу в несколько жилых микрорайонов. Подтоплены десятки частных домов. Ситуация усугубляется еще и тем, что периодически идет дождь. Город плывет. Второй раз за лето сюда пришла большая вода. По улочкам частного сектора передвигаться можно только на лодке.

После июльского потопа люди только начали делать ремонты — хотели успеть до холодов. Сегодня эти надежды вместе со стройматериалами смыла большая вода.

Дальнереченск находится в месте слияния трех крупных рек: Уссури, Большая Уссурка и Малиновка. В распадках сопок на равнинах расположены жилые дома. Вода скатывается с верховий и напитывает эти реки, которые разливаются и топят.

В зоне потенциального наводнения — большая часть Дальнереченска, но регулярно страдают насколько микрорайонов частного сектора.

Еще одно тонкое место, где земляную насыпь обычно рвет. В этот раз, невзирая на сезонность, местные власти смогли обсыпать его скальником и глиной. И это сооружение выдержало. Непонятно, почему не продолжили.

То, из-за чего подтоплены два десятка жилых домов, обнаруживается метров за двести от дороги. То самое место, через которое вода зашла в поселок. Прорыв земляной насыпи образовался еще во время прошлого наводнения. Местная администрация укрепила его легковесными мешками, видимо с грунтом и своим фирменным синим тентом. Естественно, эта конструкция не выдержала, поток с реки хлынул на жилые дома, и уровень воды в реке и уровень воды в поселке примерно сравнялись.

Около месяца в Дальнереченске действует режим ЧС, а укреплять земляной вал местные власти начали всего пару дней назад.

«Будем работать при благоприятных условиях, когда можно будет заехать туда. К сожалению, в летнее время, даже в самом начале весны, туда ни одна машина не заходит. У нас на это есть конец ноября, декабрь и январь», — говорит глава Дальнереченского городского округа Сергей Старков.

К тому, как это делали, у местного населения тоже много вопросов.

Следственный комитет уже возбудил из-за потопа уголовное дело о халатности. Пока против неопределенного круга лиц. Местные жители же остались ни с чем, потратили даже материальную помощь, которую им выделяли после прошлого наводнения.

«Сейчас по существу вопроса уже новое наводнение. То есть глава не может никакой комментарий дать на данный момент. Сказал, что сообщит нам потом. Что нам уже выплатили в полном объеме», — сообщила местная жительница.

На месте работает усиленная группировка спасателей, в район стягивают дополнительную технику. Приехали краевые чиновники — руководить муниципальными. Все это — реакция на чрезвычайную ситуацию. Превентивные меры, если и были, то в этот раз не сработали. Зимой краевые власти обещают начать строительство полноценных гидротехнических сооружений.